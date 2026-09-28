Мальдера шокував складом: відомо, хто зіграє за збірну України проти Грузії

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою на матч Ліги націй проти Грузії. Андреа Мальдера залишив поза списком одразу сімох викликаних футболістів.

У Тбілісі "синьо-жовті" проведуть другий поєдинок нового розіграшу Ліги націй. Італійський фахівець вирішив суттєво оновити склад, повідомляє 24 Канал.

Хто не зіграє за Україну

Пресслужба УАФ опублікувала офіційну заявку збірної України на матч проти Грузії. До списку увійшли 23 футболісти, тоді як семеро гравців, які були викликані на збір, залишилися поза заявкою.

Матч пропустять Віталій Миколенко, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Георгій Судаков, Олександр Назаренко та Ігор Краснопір. Усі вони брали участь у переможному матчі проти Угорщини.

Миколенко не зіграє через травму, про яку Андреа Мальдера повідомив на передматчевій пресконференції. Водночас відсутність у заявці Судакова стала однією з головних несподіванок перед поєдинком у Тбілісі.

Назаренко не допоможе команді через дискваліфікацію. У попередній зустрічі проти Угорщини він отримав червону картку.

Заявка збірної України на матч із Грузією

Воротарі : Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник. Захисники : Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко.

: Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Богдан Михайличенко, Тарас Михавко. Півзахисники : Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Зубков.

: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Віктор Циганков, Владислав Велетень, Олександр Зубков. Нападники: Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук.

Порівняно з попереднім матчем до заявки потрапили Богдан Михайліченко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень та Роман Яремчук.

Матч Грузія – Україна відбудеться у Тбілісі у понеділок, 28 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.