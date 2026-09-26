Хоч на папері Грузія виглядає аутсайдером нашого квартету, останні кілька років у виконанні цієї збірної мали навчити будь-якого суперника ставитися до неї як мінімум з повагою. Особливо коли у складі є суперзірка і претендент на "Золотий м'яч", пише 24 Канал.

Хто тренує збірну Грузії

Ось вже понад 5 років керівництво грузинської футбольної асоціації довіряє легендарному в минулому французькому захиснику Монако та особливо мюнхенської Баварії Віллі Саньолю.

Коуч і справді проробив з командою величезну роботу. Зі збірної, яку у кваліфікаціях на європейську і світову першість просто не сприймали серйозно, Саньоль перетворив Сакартвело на команду, здатну на сюрпризи.

Кріштіану Роналду точно це підтвердить: адже й досі не стерлась із пам'яті блискуча перемога грузинів над Португалією у заключному турі групового етапу Євро-2024.

На Мундіаль-2026 підопічні Саньоля не поїхали, але все ж важко було конкурувати у відбірковій групі з майбутніми чемпіонами іспанцями та міцною збірною Туреччини. Тепер француз ставить за мету собі і футболістам вдруге відчути смак європейського футболу топ-рівня, подолавши кваліфікацію на Євро-2028.

Хто головна зірка збірної Грузії

Коли Саньоль починав працювати з грузинами, слова про те, що за 5 років один з його підопічних буде абсолютно заслужено претендувати на "Золотий м'яч" і вважатися ледь не найкращим вінгером у Європі, могли викликати хіба що сміх.

Але зараз це реальність: Хвіча Кварацхелія продемонстрував шалений прогрес, перетворившись на видатного футболіста і одного з лідерів ПСЖ, з яким став переможцем Ліги чемпіонів.

Як Україна грала з Грузією

На відміну від Угорщини, Грузія для України є одним із тих суперників, яких можна назвати старими знайомими. Шляхи двох збірних перетиналися неодноразово.

Що точно відзначити приємно: жодного разу "синьо-жовті" не поступались Сакартвело. Але й легких та приємних перемог у цьому протистоянні в офіційних матчах не було. Наприклад, у відборі на чемпіонаті світу-2006 після 2:0 вдома на виїзді підопічні Олега Блохіна спромоглися тільки на нічию – але навіть цього вистачило для прямої путівки на Мундіаль.

Згодом у кваліфікації на Євро-2008 знову все давалося непросто: 3:2 в домашньому матчі, а в Тбілісі грузини теж вирвали нічию. Цікаво, що втретє історія повторилась у минулому розіграші Ліги націй, де після домашніх 1:0 завдяки голу Мудрика українці не змогли обіграти суперників на виїзді, але й не поступилися.