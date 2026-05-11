Значно нижча, ніж у Реброва: ЗМІ дізналися зарплату нового тренера збірної України

Італієць Андреа Мальдера, який має очолити збірну України, погодився на значно скромніші фінансові умови, ніж Сергій Ребров. За даними інсайдерів, його оклад буде майже втричі меншим за попередника.

Після відходу Реброва УАФ, ймовірно, зробить ставку на нового іноземного фахівця, але без захмарних витрат. Схоже, федерація вирішила не лише змінити тренерський курс, а й серйозно переглянути бюджет на наставника національної команди, передає 24 Канал.

Яку зарплату отримуватиме Мальдера?

За інформацією блогера Ігоря Бурбаса, Андреа Мальдера зароблятиме менше ніж пів мільйона євро на рік. Це суттєво менше, ніж мав Сергій Ребров, чий контракт оцінювали приблизно в 1 мільйон 250 тисяч євро щорічно.

Що стосується рівня зарплати, то вона буде значно нижчою, ніж ми звикли бачити в останні роки у тренерів збірної України. З тих цифр, які мені називали, це менше ніж пів мільйона євро на рік саме для Мальдери. Якщо грубо рахувати, то це приблизно 30-35 тисяч на місяць – це вже я допридумую, але менше ніж пів мільйона поділити на 12... Але загалом виходимо на ринкові умови. В принципі, дожилися: які виступи команди – такі й зарплати,

– сказав Бурбас в ефірі свого ютуб-каналу.

Таким чином новий тренер збірної стане одним із найдешевших топпризначень УАФ за останні роки, що може свідчити як про прагматичний підхід федерації, так і про бажання самого італійця отримати шанс проявити себе на міжнародному рівні.

Що відомо про запрошення Мальдери?