Мальдера поставив чітке завдання перед збірною України: чого очікує тренер у Лізі націй

Невдовзі збірна України розпочне свій шлях у Лізі націй 2026/27. Очікуваннями від перших чотирьох поєдинків поділився головний тренер.

Андреа Мальдера визначився зі списком 30 футболістів, які захищатимуть кольори збірної України у Лізі націй. Наставник команди також поділився очікуваннями від турніру, пише 24 Канал.

Що сказав Мальдера про Лігу націй

Італійський фахівець зазначив, що наразі важливо витримати баланс. У разі невдач на "посипати голову попелом" занадто, а також надмірно не радіти перемогам.

Про власні завдання під час майбутньої міжнародної паузи Мальдера висловився доволі чітко.

Моя особиста ціль – виграти усі можливі матчі. Також важливо сформувати обличчя команди, що не є простою задачею. Сформувати єдине ціле. Ціллю також є сформувати команду, яка з часом буде грати добре. Персонально для мене – це найбільший виклик,

– сказав головний тренер збірної.

Свої наступні матчі "синьо-жовті" проведуть наприкінці вересня. 25-го числа наша команда зіграє на виїзді, суперником стане збірна Угорщини. Зустріч пройде в Будапешті. Початок – о 21:45 за київським часом.Цей матч стане першим з шести, які збірна України проведе в групі Ліги націй в рамках дивізіону В.

Що очікує на збірну України

Окрім Угорщини в наш квартет потрапили Грузія та Північна Ірландія. Загалом у вересні-жовтні наша команда відіграє аж чотири зустрічі поспіль.

Також Андреа Мальдера назвав склад збірної України на Лігу націй. У команді є дебютанти.