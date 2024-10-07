Легендарний півзахисник збірної Іспанії Андрес Іньєста повідомив про завершення кар'єри. Футболіст опублікував відео своїх емоцій від цього важкого рішення.

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Іньєста завершив кар'єру

Гравець хотів оголосити про відхід з футболу у символічну дату – 8 жовтня, однак не зміг дочекатися одного дня.

Емоції Андреса Іньєсти: дивіться відео

Андрес Іньєста є легендою каталонської Барселони, з якою він 4 рази вигравав Лігу чемпіонів. Зокрема у складі "каталонців" він 9 разів вигравав Ла Лігу та 6 разів був володарем Кубка Іспанії.

Разом з національною командою Іспанії перемагав на чемпіонаті світу-2010, а також на Євро-2008 та Євро-2012. У парі з Хаві вони створили легендарну зв'язку, яка увійшла в історію під назвою "ХавІньєста". Андрес вважається одним з найкращих гравців збірної.

Останнім клубом Іньєсти був Емірейтс з ОАЕ. У складі арабського клубу він провів 1000-й матч у своїй кар'єрі.