Президент Інгульця особисто повідомив про це на своїй сторінці у фейсбуці. Померлому було всього 34 роки.

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Трагедія в родині Поворознюка

Про причину смерті сина Олександра Поворознюка наразі нічого невідомо.

"Сьогодні помер мій син... Разом із ним померла частина моєї душі. Моє серце розривається на шматки. Я любив його та завжди буду любити. Віталій – це моя гордість, моя опора, моя надія, я завжди знав, що він продовжить мої справи. Він був дуже добрим, щирим, справедливим, співчутливим. З самого дитинства й до сьогоднішнього дня він прагнув допомагати усім, кого знав, хотів, щоб усі були щасливі.

Віталій розумний, чесний, мій син самовіддано працював і я бачив, які він робить успіхи. Мені дуже боляче, дуже шкода... Ніколи не міг подумати, що буду хоронити свого сина. Віталій гідно прожив своє надто коротке життя, йому було лише 34 роки, він хороший син, надійний брат, коханий чоловік, люблячий батько, душа компаній і приклад для друзів", – написав президент Інгульця.

Зверніть увагу. Олександр Поворознюк зазначив, що поховання відбудеться 8 жовтня о 12-й годині.

Нагадаємо, в серпні цього року міг загинути й сам президент Інгульця. Він, їдучи на виїзний матч свого клубу в Кубку України, не впорався з керуванням і розбив свою автівку. Вона зазнала значних пошкоджень, проте, на щастя, Олександр Поворознюк не отримав серйозних травм.