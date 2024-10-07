Спочатку вінгер Динамо перебував у резервному списку, проте згодом був довикликаний через травми партнерів. На жаль, він також в останній момент отримав пошкодження.

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Що травмував Ярмоленко

Як повідомили Трибуні у пресслужбі збірної України, в Андрія Ярмоленка виявлено ушкодження чотириголового мʼяза стегна. Про це стало відомо після проведеного обстеження МРТ.

Зазначається, що мінімальний термін його відновлення складе два тижні. Тож наразі зберігаються шанси, що він зможе допомогти Динамо у грі проти Шахтаря, яка відбудеться 27 жовтня.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 14 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, у яких забив чотири голи.

Важливо. Капітана збірної України в заявці замінив Олександр Назаренко з Полісся – це його дебютний виклик у національну команду.

Нагадаємо, що 11 жовтня Україна у Познані протистоятиме збірній Грузії, а 14 жовтня у Вроцлаві зустрінеться з Чехією.