Збірна України у жовтні проведе два матчі Ліги націй 2024-2025. 11 числа команда Сергія Реброва "прийматиме" Грузію, а 14-го – Чехію.

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Ще мінус два

Напередодні збору національна команда зіткнулась із низкою кадрових проблем. Через травми до табору не змогли приїхати Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Віктор Циганков, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Тепер же стало відомо про чергові втрати в стані "синьо-жовтих". Воротар Реала Андрій Лунін підхопив інфекцію, а вінгер Динамо Андрій Ярмоленко зазнав ушкодження. Це змусило Сергія Реброва довикликати ще двох футболістів.

Луніна замінить кіпер Шахтаря Дмитро Різник, тоді як дебютний виклик до національної команди отримав півзахисник Полісся Олександр Назаренко. Тож тепер заявка "синьо-жовтих виглядає наступним чином:

ВОРОТАРІ: Анатолій Трубін, Георгій Бущан, Дмитро Різник.

ЗАХИСНИКИ: Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.

ПІВЗАХИСНИКИ: Тарас Степаненко, Іван Калюжний, Дмитро Криськів, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Віталій Буяльський, Михайло Мудрик, Владислав Кабаєв, Олександр Назаренко, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк.

НАПАДНИКИ: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

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Нагадаємо, що збірна України невдало стартувала в Лізі націй. Підопічні Реброва поступились Албанії (1:2) та Чехії (2:3), через що опинились на останньому місці у своїй групі дивізіону В.