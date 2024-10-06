Монца – Рома 1:1

Голи: Дані Мота, 70 – Довбик, 61.

Цими вихідними в чемпіонаті Італії проходять матчі 7 туру сезону 2024-2025. Особлива увага українців була прикута до бою Монци та Роми, повідомляє 24 Канал.

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Артем продовжує феєрити

Наш форвард Артем Довбик відіграв мало в Лізі Європи посеред тижня, але на гру в Серії А повернувся в основу. Після провального старту Рома змогла обіграти Удінезе та Венецію.

Це дозволило покращити становище, проте для повернення до когорти лідерів треба було обігрувати останню команду Серї А Монцу. Проте підопічні Юрича зіштовхнулись із в'язкою обороною суперника.

Рома повністю контролювала м'яч, але завершення атак було невдалим. Зламати опір команди Нести вдалось в середині другого тайму і героєм епізоду став як раз Довбик. Українець вдало поставив корпус та залишив поза грою опонента.

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Після цього Артем на дриблінгу пройшов двох гравців Монци та вразив дальній кут воріт. Для українця це вже четвертий гол в останніх шести іграх за Рому. На жаль, втримати перемогу "вовкам" не вдалось.

Через дев'ять хвилин після голу Довбика захист Роми забув про Дані Моту, який впритул розстріляв порожні ворота Свілара. Таким чином, Рома втрачає очки та залишається на 9 місці в Серії А. Відстань від лідера Наполі становить шість балів.