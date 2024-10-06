Хосе Луїс Менділібар, наставник "трілос", має зауваження до 28-річного українського голеадора. Через це футболіст залишався на лаві запасних та не виходив на поле у двох останніх іграх команди, про це повідомляє грецьке видання Sportime.

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Причина конфлікту між тренером та гравцем

Керманича Олімпіакоса Менділібара не влаштовує те, що Роман Яремчук готовий та немає бажання підлаштовуватись під вимоги тренера. Зазначимо, що претензії очільника "червоно-білих" розпочались одразу після того, як нападник приєднався до команди.

Окрім цього, тренер "трілос" підкреслив, що український форвард не може забити легкий гол, навіть під час тренування. Нападник дуже часто потрапляє в положення поза грою.

Причина невдалої гри Яремчука складається у тому, що він не ще не набрав оптимальну форму, однак ще не пізно це зробити. Щоб змінити ситуацію Роману потрібно плідно працювати.

Нагадаємо, що у грецький чемпіонат Роман Яремчук перебрався влітку цього року. У складі піренейського Олімпіакоса український нападник зіграв у 6 матчах у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.