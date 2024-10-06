Дані Карвахаль у боротьбі за м'яч Єремі Піно зазнав жахливої травми. 32-й річний капітан "галактікос" залишив поле на ношах та зі сльозами від болю та розпачу на очах.

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Велика втрата для мадридців

У захисника та капітана мадридського Реала лікарі діагностували розрив хрестоподібних зв'язок. Про це Дані Карвахаль розповів у своїй соціальній мережі.

32-й річний лідер "вершкових" сказав, що його чекає операція та він пропустить декілька місяців. Однак, він вже заговорив про своє повернення та зізнався, що з нетерпінням чекає реабілітації та відновлення.

Також Карвахаль подякував фанатам за підтримку: "Велика подяка за ваші повідомлення, я відчуваю, що мене дуже люблять".

Дані Карвахаль отримав травму під час матчу із Вільярреалом / Фото Getty Images

Цікаво. У минулій кампанії Дані Карвахаль відіграв ключову роль в успіхах Реала та збірної Іспанії. Правий фулбек тріумфував у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та став переможцем Євро-2024. За свої успіхи потрапив у список номінантів на "Золотий м'яч" 2024 року.

У новому сезоні Дані Карвахаль відіграв у 11 матчах мадридського Реала у всіх турнірах. У своєму активі капітан "галактікос" має один забитий м'яч.