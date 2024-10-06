Реал – Вільярреал 2:0

Голи: Вальверде, 14, Вінісіус, 73.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 цими вихідними проходять ігри 9 туру. На вечір суботи була винесена гра за участю чинного чемпіона Реала, який приймав міцний Вільярреал, повідомляє 24 Канал.

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"Сухий" матч Луніна

Тиждень тому мадридці втратили основного воротаря. Під час дербі з Атлетіко Тібо Куртуа зазнав м'язової травми, через що вилетів на три тижні. Це дало шлях в основу для Андрія Луніна.

Українець вже відіграв у Лізі чемпіонів проти Лілля. Попри поразку кіпер показав непогану гру та здійснив кілька сейвів. Тепер же Лунін вийшов з перших хвилин на Вільярреал.

Минула зустріч Андрія проти "Жовтої Субмарини" була не дуже вдалою, українець пропустив аж чотири голи. Втім у звітній зустрічі Вільярреал був куди менш гострим в атаці. Підопічні Марселіно мало володіли м'ячем і пропустили вже на старті.

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Вальверде вдався шикарний удар з далекої відстані під стійку. В подальшому Реал володів тотальною перевагою та збільшив рахунок в середині другого тайму завдяки Вінісіусу. Лунін же залишався майже без роботи.

Українець здійснив лише один сейв, але Вільярреал і сам більше не бив у ствір. Таким чином, Андрій оформив перший кліншит в сезоні, а Реал здобув комфортну перемогу. Мадридці наздогнали лідера Ла Ліги Барселону, але у тої ще гра в запасі.