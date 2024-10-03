У другому турі Ліги чемпіонів мадридський Реал сенсаційно поступився французькому Ліллю (0:1). Переможний гол з пенальті забив канадський форвард "догів" Джонатан Девід, пише 24 Канал.

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Лунін серед найкращих голкіперів ЛЧ

Андрій Лунін після матчу отримав схвальну пресу. Українець кілька разів рятував команду від пропущеного гола.

В УЄФА обрали п'ятірку найкращих порятунків воріт. До топ-5 потрапив голкіпер "вершкових".

На 35-й хвилині матчу з Ліллем Лунін відбив удар Девіда з кількох метрів, а потім завадив форварду добити м'яч у ворота.

Зазначимо, що до п'ятірки увійшли відбиті пенальті Тімона Велленройтера і Пауло Гассаніги у матчі Жирона – Феєнорд (2:3). А також два моменти за участю голкіпера Астон Вілли Еміліано Мартінеса у поєдинку проти Баварії (1:0).

Топ-5 найкращих сейвів 2-го туру Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що Андрій Лунін розпочав сезон у статусі запасного голкіпера Реала. Лише після травми Тібо Куртуа головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті довірив місце у воротах Луніну.

Наступний матч "вершкові" зіграють 5 жовтня. В рамках 9-го туру Ла Ліги Реал зустрінеться з Вільярреалом.