2 жовтня відбулося дев'ять поєдинків 2-го туру Ліги чемпіонів. Наша увага була прикута до матчу Шахтаря, а також поєдинків за участю команд українських легіонерів, пише 24 Канал.

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Результати та огляди матчів 2 туру Ліги чемпіонів за 2 жовтня

На жаль, донецький Шахтар розчарував у матчі з Аталантою. Навіть не стільки засмутив результат, як сама гра "гірників". Підопічні Маріно Пушича були безпорадними у протистоянні з "бергамасками". Поразка з рахунком 0:3 стала закономірним підсумком поєдинку.

Іспанська Жирона не зуміла набрати очки у поєдинку з Феєнордом. У стартовому складі каталонців вийшов Віктор Циганков, який вже на 29-й хвилині отримав травму. "Жиронці" першими відкрили рахунок, але втримати перевагу не зуміли. Одноклубники українця забили чотири голи, але два постріли були по власних воротах. Команда Мічела зазнала другої поспіль поразки у Лізі чемпіонів (2:3).

Французький Лілль здобув сенсаційну перемогу 1:0 над Реалом. Андрій Лунін не зумів зберегти ворота "сухими", пропустивши м'яч з пенальті. "Королівський клуб" зазнав першої поразки в сезоні.

Атлетіко Мадрид ганебно поступився Бенфіці – 0:4. За "орлів" весь матч відіграв українець Анатолій Трубін, який записав на свій рахунок кліншит.

Серед інших результатів варто виділити дивовижний порятунок Монако, який поступався загребському Динамо з рахунком 0:2, але звів матч до нічиєї. А також вольову перемогу Ювентуса, який здолав на виїзді Лейпциг (3:2).

Жирона – Феєнорд 2:3

Голи: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Еррера, 23 (автогол), Міламбо, 33, Крейчі, 73 (автогол)

Нереалізований пенальті: Міовскі, 67 – Уеда, 36

Шахтар – Аталанта 0:3

Дьїмсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Астон Вілла – Баварія 1:0

Гол: Дуран, 79

Бенфіка – Атлетіко 4:0

Голи: Актюркоглу, 13, Ді Марія, 52 (з пенальті), Ба, 75, Кокджу, 84 (з пенальті)

Динамо Загреб – Монако 2:2

Голи: Сучич, 45+3, Батуріна, 66 – Салісу, 74, Закарія, 90

Ліверпуль – Болонья 2:0

Голи: Макаллістер, 11, Салах, 75

Лілль – Реал 1:0

Гол: Девід, 45+3 (з пенальті)

Лейпциг – Ювентус 2:3

Голи: Шешко, 30, 65 – Влаховичч, 50, 68, Консейсау, 82

Штурм – Брюгге 0:1

Гол: Цоліс, 23

Після 2-го туру таблицю Ліги чемпіонів очолила дортмундська Боруссія, яка набрала 6 очок. Така ж кількість балів у Бреста і Баєра, але гірша різниця забитих та пропущених м'ячів. Шахтар знаходиться у зоні вильоту – на 29-й сходинці.

Турнірна таблиця ЛЧ після 2-го туру / фото УЄФА

Матчі третього туру Ліги чемпіонів відбудуться 22 та 23 жовтня. Представник України донецький Шахтар зустрінеться у Лондоні з Арсеналом.