Збірна України готується до жовтневих матчів Ліги націй 2024-2025. "Синьо-жовті" проведуть номінально "домашні" матчі проти Грузії та Чехії.

До теми Ребров залишився без двох ключових півзахисників: хто замінить лідерів

Дебютант для збірної

Напередодні збору тренер збірної Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозними кадровими втратами. Через травми до заявки не потрапили Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віктор Циганков та Віталій Миколенко.

Через це наставнику довелось довикликати Андрія Ярмоленка та Олександра Сватка. Втім збірна України продовжує зазнавати втрат. УАФ повідомила, що через пошкодження жовтневі матчі пропустять гравці Динамо Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Сергій Ребров вже відреагував на кадрові втрати. З резервного списку до головного переведений Віталій Буяльський. Також дебютний виклик у національну команду отримав півзахисник Олександрії Іван Калюжний.

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Скандал із Калюжним

У звітному сезоні хавбек відіграв 8 матчів, забивши один гол. На початку цього року через Івана трапився скандал у матчі Олександрія – Шахтар. Команда Ротаня змогла зіграти внічию з "гірниками", але клуб не заявив Калюжного на матч, хоча сам він відіграв всі 90 хвилин.

Через це Олександрії була зарахована технічна поразка. До слова, ще повідомлялось про важку травму Тараса Степаненка, але наразі опорник Шахтаря залишається у заявці збірної України.

Нагадаємо, що Україна провалила старт в Лізі націй. У вересні підопічні Сергія Реброва поступились Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Наразі "синьо-жовті" без очок посідають останнє місце у групі дивізіону В.