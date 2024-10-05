Збірна України невдало стартувала у новому сезоні Ліги націй, зазнавши двох поспіль поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Надолужувати згаяне підопічним Сергія Реброва потрібно буде у наступних поєдинках.

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Ще дві втрати перед Лігою націй

Проте зробити це буде досить складно, враховуючи кадрову ситуацію. Напередодні жовтневих матчів один за одним через травми вилетіли кілька футболістів.

За повідомленням ТаТоТаке, у матчах проти Грузії та Чехії точно не зіграють Тарас Степаненко та Володимир Бражко. У хавбека "гірників" діагностовано забій коліна. 34-річний футболіст не зіграє у матчі 9-го туру проти ЛНЗ. На відновлення Тарасу знадобиться близько 10 днів.

В опорника Динамо загострилися проблеми з паховою зоною. Таким чином, Бражко теж пропустить жовтневі матчі.

Дебютант збірної

У такій складній ситуації тренерський штаб Сергія Реброва прийняв рішення довикликати хавбека Олександрії Івана Калюжного. Вихованець Металіста та Динамо впевнено виглядав в осінніх матчах чемпіонату та став героєм поєдинку проти Шахтаря, в якому забив феноменальний гол.

26-річний півзахисник раніше не викликався до головної команди країни. На рахунку Івана лише матчі за юнацькі збірні України.

Нагадаємо, що підопічні Реброва 11 жовтня зіграють проти Грузії, а 14 – з Чехією. Нашій команді точно не допоможуть травмовані Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Тарас Степаненко та Володимир Бражко.