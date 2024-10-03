Незабаром Україна продовжить виступи в Лізі націй. У жовтні в підопічних Сергія Реброва заплановані матчі проти Грузії та Чехії.

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Безкоштовна трансляція від MEGOGO

На платформі усі матчі Ліги націй користувачі зможуть переглянути за передплатами "Максимальна" або "Спорт", а от на телеканалі "MEGOGO Спорт" безкоштовно транслюватимуть жовтневі матчі збірної України, а також по одному вибраному протистоянню з кожного дня Ліги націй.

Окрім MEGOGO трансляцію матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй здійснює також Суспільне, де перегляд доступний на місцевих каналах, у цифровому етері Т2, кабельних мережах і IPTV.

Нагадаємо. У перших двох матчах проти Албанії та Чехії, збірна України програла з рахунками 1:2 та 2:3.

Відзначимо, що наступні поєдинки проти Грузії та Чехії відбудуться 11 та 14 жовтня відповідно.