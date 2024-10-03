У середу, 2 жовтня, в межах 2-го туру Ліги чемпіонів зустрілися Реал та Лілль. "Вершкові" сенсаційно мінімально поступилися французам.

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Коментар Луніна щодо поразки

В інтерв'ю Marca українець зазначив, що наразі йому важко аналізувати гру.

У другому таймі ми покращили гру, але, звичайно, ми завжди хочемо перемагати, розуміємо, які кольори захищаємо, але нічого страшного треба продовжувати працювати,

– розповів Андрій Лунін.

Також він сказав, що перший тайм був поганим і вони будуть аналізувати і покращувати гру вже в наступному матчі, оскільки часу немає, а їм треба перемагати.

"Особисто я радий знову вийти на поле, передаю підтримку Тібо Куртуа, але сьогодні треба було перемагати. Ми не досягли цього, тому не можу бути задоволеним", – додав українець.

Варто зазначити. Під час матчу Лунін відзначився трьома неймовірними сейвами.

Нагадаємо, що Андрій наразі заміняє основного голкіпера Реала, Тібо Куртуа, який отримав ушкодження в матчі проти Атлетіко.