Футболіст із Харківщини Лунін здивував дружину розкішним подарунком

Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін нечасто з'являється на полі, але має хороші фінансові умови контракту з іспанським грандом. Це дозволяє йому добре забезпечувати родину і дозволяти собі справді щедрі подарунки.

На річницю початку стосунків дружина Анастасія отримала від футболіста з Харківщини презент у вигляді автівки елітного класу, про що розповіла у своєму інстаграмі.

Яке авто Лунін подарував дружині?

Лунін придбав для своєї обраниці BMW M2, яка здатна розганятися до понад 280 кілометрів на годину. Авто має потужність у майже 500 кінських сил і набирає швидкість від 0 до 100 кілометрів на годину усього за 4 секунди.

Вартість такого автомобіля перевищує 100 тисяч євро.

Cкільки Лунін заробляє у Реалі?

За даними Defensa Central, чинна угода українця з Реалом, яка розрахована до 2030 року, передбачає зарплату у 4,5 мільйони євро на рік.

У 2024 році на тлі успіху Реала в Лізі чемпіонів, якому посприяла вдала гра Луніна під час травми Тібо Куртуа, йому дали суттєве підвищення – раніше голкіпер отримував 2,5 мільйони євро на рік. Та навіть зараз Лунін суттєво поступається у зарплаті бельгійському номеру 1 в Реалі – Куртуа має близько 9 мільйонів євро від босів "бланкос".

Що відомо про дружину Луніна?