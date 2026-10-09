Лунін із дружиною засвітилися на презентації розкішних електрокарів

Андрій Лунін разом із дружиною Анастасією відвідав презентацію нових електрокарів Range Rover у Мадриді. Обраниця українського голкіпера показала розкішні авто в соцмережах.

Подружжя завітало на захід британського автомобільного бренду, де презентували одразу дві електричні моделі. Схоже, родина українського футболіста має особливу симпатію до преміальних автомобілів, адже Range Rover уже є в їхньому гаражі, передає 24 Канал.

Лунін із дружиною оцінили нові електрокари Range Rover

Анастасія Луніна опублікувала в інстаграмі відео з презентації в Мадриді, продемонструвавши один із представлених автомобілів. За її словами, гостям заходу показали дві нові електричні моделі британської марки.

Стиль, розкіш та інновації… Майбутнє автомобільного світу виглядає неймовірно,

– написала дружина футболіста.

Для родини Луніних бренд Range Rover не є новинкою. У 2024 році Андрій подарував Анастасії автомобіль цієї марки. Крім того, у сімейному автопарку є й кілька моделей BMW.

Що відомо про сім'ю українського воротаря

Андрій та Анастасія Луніни одружилися в березні 2021 року. Подружжя виховує сина Андрія та періодично ділиться моментами сімейного життя в соціальних мережах.

Водночас у футбольній кар'єрі українця є й приводи для занепокоєння. Нещодавно з'явилася інформація, що Лунін нібито не входить у плани головного тренера Реала Карло Анчелотті.

Раніше голкіпера розкритикував легендарний Йожеф Сабо – через те, що Лунін відмовляється приїжджати до збірної України.