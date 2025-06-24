Європейський гранд зробив пропозицію щодо Луніна: які кошти пропонують за українця

Андрій Лунін може змінити клубну прописку вже влітку цього року. Український голкіпер Реала розглядає декілька варіантів з продовженням кар'єри, де зможе отримувати потрібну кількість ігрової практики.

У послугах 26-річного воротаря "вершкових" зацікавлений представник АПЛ. Зокрема, англійський клуб зробив пропозицію "бланкос" стосовно трансферу українця, пише 24 канал із посиланням на Defensa Central.

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Куди може перейти Лунін

За наявною інформацію, Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у підписанні Андрія Луніна. Адже "червоні дияволи" мають наміри позбутись свого нинішнього голкіпера Андре Онани.

Манкуніанці зробили пропозицію Реалу щодо Луніна у розмірі 15 мільйонів євро. Проте президент клубу Флорентіно Перес відмовив англійським покупцям, оцінивши Андрія у 25-30 мільйонів євро.

До слова. Андрій Лунін у сезоні 2024/2025 зіграв за Реал всього у 12 матчах в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та зробив 4 кліншити.

Раніше повідомляли, що відомий французький клуб планує придбати Андрія Луніна влітку цього року. Проте присутність російського футболіста може стати проблемою для трансферу українця.

Нагадаємо, що Реал наразі виступає на Клубному чемпіонаті світу 2025 року у США. У наступному матчі "вершкові" зіграють проти Зальцбурга – 27 червня, о 4:00 за київським часом.