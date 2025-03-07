Барселона поклала око на гравця збірної України, але отримала відмову

Каталонський клуб зробив спробу обікрасти свого головного конкурента по чемпіонату Іспанії. Втім Андрій Лунін вирішив не йти на такий резонансний трансфер.

Український воротар Андрій Лунін користується попитом на трансферному ринку. Після впевненої гри у сезоні 2023-2024 на гравця Реала почали звертати увагу топ-клуби.

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Луніна хочуть в Барсі

Влітку були чутки про інтерес з боку Челсі, Баварії та Атлетіко, а нещодавно Лунін потрапив у шорт-лист Манчестер Юнайтед. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Defensa Central, з'явився доволі несподіваний претендент на Андрія.

В послугах українця зацікавився принциповий суперник мадридців Барселона. Повідомляється, що президент "блаугранас" Жоан Лапорта зустрівся із агентом воротаря Жорже Мендешем та поцікавився щодо можливого трансферу українця.

Втім португалець запевнив, що Лунін не планує змінювати клуб найближчим часом. Крім цього, Реал навряд чи відпустить свого гравця у стан головного конкурента.

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Контракт 26-річного воротаря з Реалом чинний до 2030 року. Андрій перебрався в стан "бланкос" у 2018 році та зіграв за них 57 матчів. Лунін не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.

Втім минулий сезон бельгієць пропустив через важку травму, тому основним у Реалі був саме Лунін. Українець видав вражаючий сезон та допоміг мадридцям стати чемпіонами Іспанії та виграти Лігу чемпіонів.