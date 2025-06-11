Реал ухвалив спеціальне рішення для Луніна: українець може не повертатися

Головний тренер Реала Хабіо Алонсо ухвалив рішення щодо трьох гравців "Королівського клубу". Рішення іспанського спеціаліста пов'язане з Клубним чемпіонатом світу 2025 року у США.

Хабі Алонсо дозволив Андрію Луніну, Вінісіусу Жуніору та Арді Гюлеру не повертатись в Іспанію. Гравців повідомили, що вони мають самостійно прибути на місце проведення КЧС-2025, повідомляє 24 канал із посиланням на Real Madrid Exclusivo.

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Детально про рішення Алонсо

Хабі Алонсо взяв до уваги, те що вищеназвані три футболісти нещодавно зіграли за національні збірні. Зокрема, те, що Андрій Лунін взяв участь у турнірі в Канаді, збірна Туреччина провела спаринги у США, а Бразилія виступила у відборі на ЧС-2025.

Головний тренер Реала вирішив полегшити життя футболістам та звільнити підопічних від тривалих перельотів. Таким чином, гравці не повинні повертатись у Мадрид, щоб разом з командою вирушити у США на Клубний чемпіонат світу-2026.

До слова. Андрій Лунін зіграв за збірну України у переможному матчі проти Нової Зеландії на турнірі Canadian Shield. Український голкіпер не зміг залишити ворота недоторканими.

Нагадаємо, що перший матч Реала на КЧС-2025 відбудеться 18 червня. "Вершкові" розпочнуть турнір протистоянням з "Аль-Хілялем". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Раніше Андрій Лунін повідомив Реалу, де збирається продовжити кар'єру у наступному сезоні.