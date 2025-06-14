Хаби Алонсо позволил Андрею Лунину, Винисиусу Жуниору и Арди Гюлеру не возвращаться в Испанию. Игрокам сообщили, что они должны самостоятельно прибыть на место проведения КЧМ-2025, сообщает 24 канал со ссылкой на Real Madrid Exclusivo.

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Подробно о решении Алонсо

Хаби Алонсо принял во внимание, то что вышеназванные три футболиста недавно сыграли за национальные сборные. В частности, то, что Андрей Лунин принял участие в турнире в Канаде, сборная Турция провела спарринги в США, а Бразилия выступила в отборе на ЧМ-2025.

Главный тренер Реала решил облегчить жизнь футболистам и освободить подопечных от длительных перелетов. Таким образом, игроки не должны возвращаться в Мадрид, чтобы вместе с командой отправиться в США на Клубный чемпионат мира-2026.

К слову. Андрей Лунин сыграл за сборную Украины в победном матче против Новой Зеландии на турнире Canadian Shield. Украинский голкипер не смог оставить ворота нетронутыми.

Напомним, что первый матч Реала на КЧМ-2025 состоится 18 июня. "Сливочные" начнут турнир противостоянием с "Аль-Хилялем". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Андрей Лунин сообщил Реалу, где собирается продолжить карьеру в следующем сезоне.