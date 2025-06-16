Лунін є головним кандидатом на заміну легендарного голкіпера: хто цікавиться українцем

Андрій Лунін може залишити мадридський Реал у найближче трансферне вікно. Український воротар хоче мати більше ігрової практики, через що готовий розглядати різні варіанти продовження кар'єри.

За останні декілька місяців була інформація про інтерес до нього з Англії, Іспанії, Італії, Франції та Туреччини. Напередодні до списку зацікавлених клубів додався ще один, повідомляє 24 Канал із посиланням на TransferFeed.

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Де може продовжити кар'єру Лунін

На трансфер українського голкіпера націлилась мюнхенська Баварія. Німецький гранд шукає довгострокову заміну 39-річному Мануелю Ноєру.

Керівництво "червоних" зупинилося на кандидатурі Андрія Луніна, який готовий до нового виклику через обмежену кількість ігрової практики. Він може її отримати в Мюнхені, адже контракт основного німецького воротаря Баварії завершується вже 30 червня 2026 року й невідомо, чи продовжить він кар'єру після його завершення.

Зазначається, що також на руках у голкіпера збірної України є ще дві пропозиції. Його хочуть підписати ПСЖ і Манчестер Юнайтед.

До слова. В сезоні-2024/2025 Андрій Лунін провів 14 поєдинків на клубному рівні, у яких пропустив 19 голів і шість разів залишав свої ворота "сухими". Також у його активі є один асист, який став першим для воротарів Реала в Ла Лізі за більше, ніж 30 років.

Нагадаємо, що напередодні було опубліковано список найдорожчих голкіперів світу. Андрій Лунін із партнером по збірній України опинились у топ-5 цього рейтингу.