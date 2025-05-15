Лунін близький до переходу в стан гранда АПЛ: Реал вже виставив цінник на українця

Воротар збірної України має влітку переїхати в Англію заради ігрової практики. Виграти конкуренцію в Реалі у Тібо Куртуа поки не вдається.

Український воротар Андрій Лунін минулого літа продовжив контракт із Реалом. Втім ігрової практики у кіпера все так само мало, адже основним в клубі є Тібо Куртуа.

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Через це українець розглядає різні варіанти щодо зміни клубу після завершення поточного сезону. Чутки активно відправляють Луніна в АПЛ, де предметний інтерес до гравця є у Манчестер Юнайтед та Астон Вілли.

Тепер же, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Diario Gol, Челсі має намір перехопити Луніна у конкурентів. Вже найближчим часом "сині" готові розпочати перемовини з Реалом щодо трансферу.

Сам мадридський клуб готовий відпустити Андрія, але за суму не меншу ніж 30 мільйонів євро. Ці гроші "бланкос" готові витратити на нового кіпера, яким може стати Давід Рая з Арсеналу або Барт Вербрюгген з Брайтона.

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Контракт Луніна із Реалом чинний до 2030 року. У поточному сезоні українець провів лише 12 матчів, з яких чотири – насухо. Його команда посідає друге місце в чемпіонаті Іспанії.