"Зберігає позитивний настрій": Моурінью похвалив Луніна та пояснив, чому українець не грає

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью висловився про положення у команді українського воротаря Андрія Луніна. Тренер позитивно оцінив старання нашого земляка.

Португальський фахівець поспілкувалася з представниками ЗМІ перед матчем Ла Ліги проти Севільї. Слова 63-річного тренера Реала наводить 24 Канал.

Що Моурінью сказав про Луніна

За словами Жозе Моурінью, Лунін не виступає в офіційних матчах «королівського» клубу у з’язку з сильним становищем бельгійця Тібо Куртуа.

Водночас, наставник Реала високо оцінив старання українця.

Лунін заслуговує грати – і я не жартую. Він неймовірно багато працює щодня пліч-о-пліч із найкращим воротарем світу, зберігає позитивний настрій, але при цьому не отримує ігрового часу. Я не можу випустити їх обох одночасно,

— сказав Моурінью.

Зазначимо, що матч Реал – Севілья відбудеться у неділю, 18 жовтня. Стартовий свисток заплановано о 22:00 за київським часом.

Що відбувається у кар’єрі Луніна

У сезоні 2026/27 українець не провів жодного офіційного матчу у складі мадридського клубу.

Нещодавно з’являлась інформація, що Андрій може покинути склад Реала, або втратити місце навіть другого голкіпера.

Окрім ігрових, іноді у кар’єру Луніна втручаються також й інші обставини. У вересні Андрій пропускав матч Ліги чемпіонів свого клубу внаслідок хвороби.