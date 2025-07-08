Головний тренер Реала ухвалив важливе рішення для Луніна: чи залишиться футболіст у клубі

Андрій Лунін змирився з роллю дублера Тібо Куртуа в Реалі. Проте майбутнє українського голкіпера у "Королівському клубі" залишається під питанням.

Хабі Алонсо визначився зі складом команди на наступний сезон. Головний тренер "вершкових" також вказав декільком гравцям на двері, повідомляє 24 канал із посиланням на Defensa Central.

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Яке рішення ухвалив Алонсо

За інформацією джерела, Хабі Алонсо ухвалив рішення стосовно трьох гравців Реала. Андрій Лунін потрапив до списку тих футболістів, яких найближчим часом виставлять на продаж.

У компанію до Луніна потрапили ще два футболісти. Наставник "вершкових" не має наміру залишати у клубі бразильського вінгера Родріго та іспанського півзахисника Дані Себальоса.

Повідомляють, що усі троє гравців особисто провели розмову з Хабі Алонсо щодо свого майбутнього у "Королівському клубі". Вони залишаться у складі "вершкових" поки не надійде вигідна пропозиція стосовно трансферу.

До слова. Андрій Лунін минулого року підписав контракт з Реалом на шість сезонів. Попри нову угоду, українського голкіпера пов'язують з Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Баварією та Реалом Ов'єдо.

У сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час 26-річний український голкіпер "вершкових" та у чотирьох поєдинках зіграв на нуль.

Раніше повідомляли, що Хабі Алонсо вказав на двері досвідченому захиснику Реала, який вже пропустив чимало ігор через травми. Іспанський спеціаліст взагалі не розраховує послуги фуболіста у наступному сезоні.