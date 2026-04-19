Клопп вимагає вигнати Луніна з Реала, щоб стати головним тренером

Юрген Клопп фігурує як один з головних претендентів на посаду головного тренера Реала після завершення невдалого для мадридців сезону. Проте німецький фахівець поставив перед керівництвом одну дуже дивну умову.

Колишній наставник Ліверпуля вимагає провести зміни на воротарській позиції у клубі. Під ударом опинився українець Андрій Лунін, пише ElNacional.

Чи буде Лунін у Реалі, якщо команду очолить Юрген Клопп?

Після двох років роботи спортивним консультантом у Red Bull Group Клопп знову готовий взятися за тренерську роботу. Реал хоче бачити спеціаліста у себе і готовий виконувати його кадрові побажання.

Одним з перших пунктів у плані Клоппа є придбання нового голкіпера. Німець нібито не задоволений тим, як виступає Андрій Лунін за відсутності Тібо Куртуа. Клопп вважає, що українець не зміг якісно замінити бельгійця на час його перебування у лазареті, і саме помилки Луніна призвели до кількох провальних матчів для "бланкос".

Коуч прямо дав зрозуміти президенту Реала Флорентіно Пересу, що Лунін не входить у його плани, тож його варто продати під час літнього трансферного вікна.

Клопп вже навіть пригледів для українця заміну: йому подобається, як виступає у Фрайбурзі Ноа Атуболу, який, попри нігерійське походження, має німецький паспорт.

Яку статистику має Лунін у Реалі в цьому сезоні?