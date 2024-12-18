За результатами голосування український воротар Реала посів четверту позицію. Голкіпер "вершкових" набрав 11 очок у боротьбі за престижну премію, повідомляє 24 канал із посиланням на ФІФА.

Читайте також Скандальний форвард Реала та тренер Луніна: усі переможці FIFA The Best Awards 2024

Хто став найкращим голкіпером 2024 року

Переможцем у номінації найкращий голкіпер 2024 року FIFA The Best Awards став аргентинський воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес. Друге місце посів Едерсон з Манчестер Сіті.

Трійку замкнув іспанський голкіпер Унаї Сімон, який виступає за Атлетік Більбао. Четвертим обрали українського голкіпера Андрія Луніна з Реала.

Найкращий голкіпер 2024 року від ФІФА. Підсумки голосування:

Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина) – 26 очок. Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія) – 16 очок. Унаї Сімон (Атлетік, Іспанія) – 13 очок. Андрій Лунін (Реал, Україна) – 11 очок. Давід Рая (Арсенал, Іспанія) – 5 очок. Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, Італія) – 1 очко. Майк Меньян (Мілан, Франція) – 0 очок.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Андрій Лунін зіграв у 31 матчі за Реал та пропустив 32 голи. Український голкіпер допоміг "галактікос" виграти Ла Лігу та 15-й трофей Ліги чемпіонів.

Довідка. У номінації за звання найкращого голкіпера світу у 2024 році від France Football Андрій Лунін посів третє місце.

У поточній кампанії Лунін зіграв у п'яти матчах за мадридський клуб. За цей час українець пропустив вісім голів та двічі зберіг ворота на замку.