У вівторок, 17 грудня, у катарській Досі відбулася церемонія вручення нагород найкращим за підсумками сезону під назвою The Best FIFA Football Awards 2024. Переможці отримали нагороди у дев'яти номінаціях, повідомляє 24 Канал.

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Найкращий футболіст року

Бразильський форвард "королівського клубу" Вінісіус Жуніор став найкращим гравцем року за версією ФІФА. 24-річний футболіст отримав компенсацію за "вкрадений" Золотий м'яч" 2024.

Вінісіус Жуніор – найкращий гравець року / фото з мережі Х ФІФА

Найкраща футболістка року

Нагороду найкращої футболістки року отримала Айтана Ботмані (Барселона, збірна Іспанії). Півзахисниця вдруге поспіль стає найкращою гравчинею року.

Айтана Ботмані – найкраща футболістка року / фото з мережі Х ФІФА

Найкращий тренер чоловічих команд

У цій номінації перемогу здобув італійський тренер Реалу Карло Анчелотті.

Карло Анчелотті – найкращий тренер року / фото з мережі Х ФІФА

Найкращий тренер жіночих команд

Нагороду у цій номінації отримала Емма Хейз (Англія, Челсі / збірна США).

Емма Хейз – найкращий тренер жіночих команд / фото з мережі Х ФІФА

Найкращий воротар (чоловіки)

Найкращим воротарем чоловічих команд став аргентинець Еміліано Мартінес, який захищає кольори Астон Вілли.

Еміліано Мартінес – найкращий воротар року / фото з мережі Х ФІФА

Найкращий воротар (жінки)

Нагороду найкращого голкіпера серед жінок отримала американка Алісса Нае, яка представляє Чикаго Ред Старз.

Алісса Нае – найкращий воротар серед жінок / фото з мережі Х ФІФА

Премія Пушкаша за найкращий гол серед чоловіків

Нагороду за найкрасивіший гол року отримав аргентинець Алехандро Гарначо. Вінгер Манчестер Юнайтед забив свій шедевр у поєдинку проти Евертона.

Алехандро Гарначо – володар премії Пушкаша / фото з мережі Х ФІФА

Премія Марти за найкращий гол серед жінок

Найкрасивіший гол серед жінок забила футболістка збірної Бразилії Марта у поєдинку проти Ямайки. Саме їй дісталася однойменна премія.

Марта – володарка премії Марта / фото з мережі Х ФІФА

Премію для вболівальників

Гільєрме Гандра Моура з Бразилії отримав нагороду FIFA Fan Award.

Гільєрме Гандра Моура / фото з мережі Х ФІФА