Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг найкращих голкіперів світу 2024 року. До престижного списку потрапив українець Андрій Лунін, пише 24 Канал.

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Лунін у компанії найкращих голкіперів світу

Голкіпер мадридського Реала та збірної України набрав 25 балів. Така ж кількість залікових пунктів у воротаря Інтера швейцарця Яна Зоммера. Тож обидва футболісти поділили шосту сходинку рейтингу.

Переможцем номінації став аргентинець Еміліано Мартінес. Страж воріт Астон Вілли та "альбіселесте" набрав 167 балів та зі значною перевагою випередив іспанця Унай Сімона з Атлетіка Більбао.

Топ-10 воротарів світу у 2024 році

1. Еміліано Мартінес (Аргентина/Астон Вілла) – 167 балів;

2. Унай Сімон (Іспанія/Атлетик Більбао) – 91;

3. Гіоргі Мамардашвілі (Грузія/Валенсія) – 55;

4. Майк Меньян (Франція/Мілан) – 52;

5. Тібо Куртуа (Бельгія/Реал Мадрид) – 28;

6. Ян Зоммер (Швейцарія/Інтер) – 25;

6. Андрій Лунін (Україна/Реал Мадрид) – 25;

8. Джанлуїджі Доннарумма (Італія/ПСЖ) – 23;

9. Давид Рая (Іспанія/Арсенал) – 21;

10. Грегор Кобел (Швейцарія/Боруссія Дортмунд) – 17.

Нагадаємо, що Луніна номінували на премію найкращого воротаря світу за версією ФІФА. Церемонія нагородження The Best FIFA Awards 2024 відбудеться у Катарі 17 грудня.

Раніше голкіпер Реала претендував на трофей Льва Яшина. Тоді переможцем став Еміліано Мартінес, а Лунін посів третє місце.