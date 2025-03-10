Гроза авторитетів: Лунін накричав на зіркового ветерана Реала під час матчу Ла Ліги

Голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін отримав черговий шанс від Карло Анчелотті. Українець замінив у воротах бельгійця Тібо Куртуа у матчі чемпіонату Іспанії.

Мадридський Реал у матчі 27-го туру Ла Ліги здобув перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 2:1. Андрій Лунін допоміг "бланкос" заробити три бали, але не зумів зберегти ворота "сухими", пише 24 Канал.

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Що не сподобалося Луніну

"Королівський клуб" перед свистком на перерву мав рахунок 2:0. Однак у компенсований час хавбек Райо Вальєкано Педро Діас забив гол у роздягальню.

Пропущений м'яч викликав гнів Андрія Луніна. У роздягальні він висловив претензії Луці Модричу та Орельєну Чуамені. Про це повідомляє defensacentral.com.

Український голкіпер був незадоволений діями партнерів по команді, які не завадили супернику пробити з-за меж штрафного майданчика.

Вам потрібно блокувати ці удари,

– кричав Лунін на адресу Модрича та Чуамені.

Зазначимо, що у другому таймі "галактікос" не пропустили та зберегли переможний рахунок. Тож претензії Луніна подіяли на зіркових партнерів по команді.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Андрій Лунін має менше ігрової практики. Українець зіграв 10 матчів у всіх турнірах та пропустив 13 м'ячів. На рахунку Андрія чотири кліншити.

Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 12 березня у Лізі чемпіонів. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Атлетіко прийматиме Реал. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь команди Луніна.