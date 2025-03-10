Гроза авторитетів: Лунін накричав на зіркового ветерана Реала під час матчу Ла Ліги
- Андрій Лунін замінив Тібо Куртуа у воротах Реала в матчі проти Райо Вальєкано, який завершився перемогою 2:1.
- Лунін висловив претензії партнерам Луці Модричу та Орельєну Чуамені за пропущений гол, вимагаючи більш активного блокування ударів суперника.
Голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін отримав черговий шанс від Карло Анчелотті. Українець замінив у воротах бельгійця Тібо Куртуа у матчі чемпіонату Іспанії.
Мадридський Реал у матчі 27-го туру Ла Ліги здобув перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 2:1. Андрій Лунін допоміг "бланкос" заробити три бали, але не зумів зберегти ворота "сухими", пише 24 Канал.
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Що не сподобалося Луніну
"Королівський клуб" перед свистком на перерву мав рахунок 2:0. Однак у компенсований час хавбек Райо Вальєкано Педро Діас забив гол у роздягальню.
Пропущений м'яч викликав гнів Андрія Луніна. У роздягальні він висловив претензії Луці Модричу та Орельєну Чуамені. Про це повідомляє defensacentral.com.
Український голкіпер був незадоволений діями партнерів по команді, які не завадили супернику пробити з-за меж штрафного майданчика.
Вам потрібно блокувати ці удари,
– кричав Лунін на адресу Модрича та Чуамені.
Зазначимо, що у другому таймі "галактікос" не пропустили та зберегли переможний рахунок. Тож претензії Луніна подіяли на зіркових партнерів по команді.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Андрій Лунін має менше ігрової практики. Українець зіграв 10 матчів у всіх турнірах та пропустив 13 м'ячів. На рахунку Андрія чотири кліншити.
Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 12 березня у Лізі чемпіонів. У матчі-відповіді 1/8 фіналу Атлетіко прийматиме Реал. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь команди Луніна.