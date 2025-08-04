Під час літнього міжсезоння з'явилося багато інсайдів щодо можливого трансферу Андрія Луніна. Голкіпер мадридського Реалу вирішив поставити остаточну крапку в цій історії.

Мадридський Реал на клубній базі "Вальдебебас" розпочав підготовку до сезону-2025/26. Разом з партнерами по команді відновив тренування Андрій Лунін, пише 24 Канал з посиланням на El Chiringuito TV.

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У якій команді гратиме Лунін в наступному сезоні?

У коментарі іспанським медійникам Лунін повідомив, що залишається в Реалі. Таким чином, голкіпер спростував усі чутки про можливий трансфер до іншого клубу.

Контракт Луніна з "вершковими" чинний до 30 червня 2030 року. Тож українець готовий до конкуренції за місце у воротах з бельгійцем Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що влітку Реал очолив іспанський фахівець Хабі Алонсо, який на цій посаді змінив італійця Карло Анчелотті. На Клубному чемпіонаті світу-2025 новий коуч "галактікос" не довіряв Луніну, адже в усіх матчах турніру відіграв Куртуа.

У сезоні-2024/25 Андрій зіграв за "королівський" клуб 14 матчів у всіх турнірах, пропустивши 19 м'ячів. У шести поєдинках 26-річний голкіпер зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, за яку суму Реал готовий відпустити Луніна в інший клуб. Наразі жоден претендент не задовольнив фінансові запити "вершкових".