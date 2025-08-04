Мадридский Реал на клубной базе "Вальдебебас" начал подготовку к сезону-2025/26. Вместе с партнерами по команде возобновил тренировки Андрей Лунин, пишет 24 Канал со ссылкой на El Chiringuito TV.

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В какой команде будет играть Лунин в следующем сезоне?

В комментарии испанским медийщикам Лунин сообщил, что остается в Реале. Таким образом, голкипер опроверг все слухи о возможном трансфере в другой клуб.

Контракт Лунина со "сливочными" действует до 30 июня 2030 года. Поэтому украинец готов к конкуренции за место в воротах с бельгийцем Тибо Куртуа.

Напомним, что летом Реал возглавил испанский специалист Хаби Алонсо, который на этом посту сменил итальянца Карло Анчелотти. На Клубном чемпионате мира-2025 новый коуч "галактикос" не доверял Лунину, ведь во всех матчах турнира отыграл Куртуа.

В сезоне-2024/25 Андрей сыграл за "королевский" клуб 14 матчей во всех турнирах, пропустив 19 мячей. В шести поединках 26-летний голкипер сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщалось, за какую сумму Реал готов отпустить Лунина в другой клуб. На данный момент ни один претендент не удовлетворил финансовые запросы "сливочных".