Мадридский Реал готов продать украинского голкипера Андрея Лунина. Однако лишь при условии выгодного предложения, пишет 24 Канал со ссылкой на Diario Gol.

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За сколько Реал готов продать Лунина?

Мадридский клуб открыт к переговорам относительно возможного трансфера Андрея Лунина. Руководство команды готово рассмотреть предложения, но выставило минимальную цену – не менее 20 миллионов евро.

На украинского вратаря уже обратили внимание Манчестер Юнайтед и Вильярреал, однако окончательное решение о возможном переходе будет зависеть от желания самого Лунина.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах, в которых пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Напомним, что Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее стало известно, что в услугах украинского голкипера также заинтересовался Овьедо.