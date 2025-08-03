Мадридський Реал готовий продати українського голкіпера Андрія Луніна. Однак лише за умови вигідної пропозиції, пише 24 Канал з посиланням на Diario Gol.

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За скільки Реал готовий продати Луніна?

Мадридський клуб відкритий до переговорів щодо можливого трансферу Андрія Луніна. Керівництво команди готовий розглянути пропозиції, але виставив мінімальну ціну – не менше 20 мільйонів євро.

На українського воротаря вже звернули увагу Манчестер Юнайтед та Вільярреал, проте остаточне рішення про можливий перехід залежатиме від бажання самого Луніна.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази зберіг ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з клубом розрахована до 2030 року. Раніше стало відомо, що у послугах українського голкіпера також зацікавився Ов'єдо.