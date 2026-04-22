Голкіпер з Харківщини тролінгом помстився Реброву, який відмовився від його послуг

Новина про звільнення Сергія Реброва зі збірної України, схоже, не засмутила гравця Реала Андрія Луніна. У соцмережах воротар дав зрозуміти, що не сумуватиме за наставником, який припинив викликати його до команди.

В інстаграмі Лунін оприлюднив сторіс-реакцію на відставку Реброва, яка на перший погляд може здатися ввічливим прощанням. Але ситуація між коучем і футболістом дає зрозуміти, що все зовсім не так.

Як Лунін відреагував на відставку Реброва?

Голкіпер запостив у сторіс ілюстрацію, яку використали соцмережі Української асоціації футболу для новини про те, що співпраця з тренером завершена.

Дякую за спільну роботу та за вашу довіру!!! Успіхів у майбутньому!!!

– додав підпис Лунін.

Саме вказівка на "довіру" дає зрозуміти, що в словах Луніна потрібно відчувати сарказм. Адже Сергій Ребров фактично усунув воротаря Реала від національної команди.

Чому Лунін не грав у Реброва у збірній?

Коуч надавав перевагу голкіперам, які мають ігрову практику у своєму клубі. Місце основного в останні роки залізно закріпилося за Анатолієм Трубіним, який є номером один у португальській Бенфіці.

Позиція резервного кіпера найчастіше діставалася Дмитру Різнику, який стоїть у донецькому Шахтарі. А третім до національної збірної під час останнього збору викликали Руслана Нещерета з Динамо, хоча раніше на це місце також отримував запрошення до збірної Євген Волинець з Полісся.

У Луніна з 2017 року у збірній, за даними Transfermarkt, 16 матчів, з яких лише половина офіційні.

Як відреагували у коментарях на тролінг Реброва Луніним?

Хоча Сергій Ребров серед фанів зараз вкрай непопулярна особистість, у коментарях в соцмережах та на новинних сайтах Луніну нагадали, що відсутність викликів до збірної – наслідок не лише особистого бачення тренера, але й об'єктивних помилок.

Голкіперу з Харківщини дорікнули за те, як провально він провів перший матч групового етапу Євро-2024, у якому Україна без шансів поступилася Румунії 0:3. Також Лунін стояв у воротах на матчах стикового плей-оф Ліги націй з Бельгією і пропустив за дві гри 4 м'ячі, що не дозволило команді піднятися у дивізіон А.

Окрім того, вболівальники розкритикували відсутність у Луніна амбіцій: попри те, що Реал очевидно не збирається робити його першим номером і використовує лише за відсутності Тібо Куртуа, Андрій не хоче шукати собі іншу команду, де мав би постійно ігрову практику.