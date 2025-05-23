Згадав важкі моменти: Лунін відреагував на відхід з Реала Анчелотті

Італієць Карло Анчелотті залишить посаду головного тренера мадридського Реала по завершенню сезону. Його відставку прокоментував український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Мадридський Реал завершує сезон-2024/25 без жодного трофея. Керівництво "королівського клубу" вирішило зробити зміни на тренерському містку команди, пише 24 Канал.

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Лунін побажав успіхів Анчелотті

Воротар Реала Андрій Лунін у своєму інстаграмі подякував Карло Анчелотті за спільну роботу. До публікації він додав спільне фото з видатним тренером.

Дякую, містере, за час, проведений разом. Це були хороші, красиві, важкі та незабутні моменти. Успіхів вам у майбутньому!

– написав Лунін.

Андрій Лунін та Карло Анчелотті / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що Карло Анчелотті на воротарській позиції більше довіряв досвідченому Тібо Куртуа. Андрій Лунін отримував шанс, коли бельгієць був травмований.

Втім, разом з Реалом, який тренував Анчелотті, Лунін здобув 11 трофеїв, в тому числі двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів.

До речі, Андрій Лунін по завершенні сезону може залишити Реал. У послугах голкіпера зацікавлені клуби з Італії, Англії, Іспанії, Німеччини та Туреччини.

В останньому турі Ла Ліги, який відбудеться 24 травня, Реал зіграє проти Реал Сосьєдада. На цьому матчі відбудеться урочисте прощання з Анчелотті.