У Реалі готуються кадрові зміни: чи залишиться Лунін у складі

Український голкіпер Андрій Лунін, який належить Реалу, наразі є основним воротарем через травму Тібо Куртуа та грає всі матчі. Водночас у ЗМІ продовжують обговорювати його майбутнє в клубі.

Іспанський журналіст Альберто Перейро повідомив про можливі масштабні зміни в складі Реала під час літнього трансферного вікна. Про це пише видання Planeta Real Madrid.

Які зміни можуть відбутися у складі Реала?

За даними журналіста, мадридський клуб планує одночасно розпрощатися з десятьма гравцями через продажі та оренди.

Найбільш визначеною залишається ситуація з Давідом Алабою, чий відхід майже підтверджено. До списку також входять Андрій Лунін, Ферлан Менді, Орельєн Тчуамені, Дані Себальйос, Браїм Діас, Фран Гарсія, Едуардо Камавінга, Гонсало Гарсія та Дані Карвахаль.

Крім того, клуб чекає на рішення щодо оренди молодих футболістів, які можуть тимчасово покинути команду для подальшого розвитку.

Що раніше казали про майбутнє Луніна в Реалі?

Український голкіпер залишиться у складі Реала після літнього трансферного вікна, клуб не планує його продавати, раніше повідомляли The Athletic.

Реал задоволений стабільною грою Тібо Куртуа, який залишається основним голкіпером і розглядається як ключовий гравець команди ще принаймні на один-два сезони.

Луніна цінують за його відданість, терпіння та готовність чекати свого шансу. Водночас його оточення радить розглянути варіанти переходу, щоб отримати більше ігрової практики. Сам футболіст прийме остаточне рішення після завершення нинішнього сезону.