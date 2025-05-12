Рішення за Луніним: Реал погодився продати українського голкіпера

Андрій Лунін залишається дублером Тібо Куртуа. Українського голкіпера не влаштовує ситуація, яка склалась навколо нього, адже він хоче мати більше ігрового часу.

"Королівський клуб" погодився на трансфер Луніна. Український воротар може перебратись в Англійську Прем'єр-лігу, повідомляє 24 канал із посиланням на Defensa Central.

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Куди перейде Лунін

За інформацією джерела, головний фаворит на підписання Астон Вілла. На трансфері українського голкіпера наполягає головний тренер бірмінгемців Унаї Емері.

Реал погодився продати Андрія Луніна за суму 20-25 мільйонів євро. Проте остаточне рішення щодо переходу залишається за український голкіпером "галактікос".

До слова. У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал. За цей час український воротар "бланкос" пропустив 19 голів та здійснив 4 кліншити.

Раніше повідомляли, що Галатасарай хотів підписати Андрія Луніна. Турецький клуб планував підписати українського голкіпера влітку цього року.