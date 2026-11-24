Воротарська позиція залишається однією з найстабільніших у команді Жозе Моурінью. Протягом наступних років постать основного голкіпера може не змінитися.

На це сподівається Тібо Куртуа, який нещодавно продовжив контракт із клубом. Слова бельгійського футболіста передає офіційний сайт Реала.

Що сказав Куртуа про своє майбутнє

Бельгієць взяв участь у пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти ПСВ. Під час спілкування з журналістами торкнувся 34-річний спортсмен і теми власних планів на майбутнє.

Я дуже щасливий і пишаюся тим, що зміг підписати контракт ще на один рік. Моя мета — завершити кар’єру тут, і для цього я маю продовжувати добре грати та залишатися здоровим. Я дуже задоволений довірою клубу до мене,

– заявив воротар.

Зазначимо, що за внутрішніми правилами Реала футболісти віком від 30 років отримують пролонгації трудових угод лише на один рік. Попередній контракт основного воротаря команди закінчувався наприкінці поточного сезону. Тепер він залишиться у клубі щонайменше до завершення кампанії 2027/28.

Як проходить сезон Луніна у Реалі

Наразі українець є дублером бельгійського воротаря і у поточному сезоні провів лише 1 матч, тоді як на рахунку Куртуа 16 виступів.

Днями Жозе Моурінью назвав Тібо Куртуа найкращим голкіпером світу, але окремо відзначив Андрія Луніна. Тренер Реала пояснив, чому українець отримує так мало ігрового часу.