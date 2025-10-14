Президент Реала визначився, чи бачить він Луніна основним воротарем після відходу Куртуа
- Президент Реала Флорентіно Перес бачить Андрія Луніна основним воротарем після відходу Тібо Куртуа.
- Контракт бельгійця завершується у 2027 році, Тібо не планує його продовжувати.
- Запасним варіантом для Реала є Барт Вербрюгген з Брайтона.
Основний кіпер мадридців Тібо Куртуа близький до відходу з Реалу. Президент клуб Флорентіно Перес нарешті визначився із кандидатурою наступника бельгійця.
Мадридський Реал може втратити свого основного воротаря через кілька років. Очікується, що Тібо Куртуа допрацює контракт до кінця та не підписуватиме новий, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional.
До теми Тренер Реала ухвалив важливе рішення щодо Луніна: коли українець може дебютувати у сезоні
Чи буде Лунін основним у Реалі?
Чинна угода бельгійця з мадридцями дійсна до літа 2027 року згідно з Transfermarkt. Після цього 33-річний воротар розглядає можливість завершення ігрової кар'єри.
Альтернативними варіантами є переїзд у Саудівську Аравію або ж повернення у рідний Генк. Хай там як, а у 2027-му Реалу потрібен буде новий основний голкіпер.
Зазначається, що президент "бланкос" Флорентіно Перес бачить "номером 1" українця Андрія Луніна. Наразі наш земляк є дублером Куртуа та отримує ігрову практику лише в Кубку або ж за умови травми Тібо.
Проте іспанські ЗМІ сумніваються, що Лунін готовий залишатися запасним ще півтора роки через чутки про конфлікт з Алонсо. Якщо ж Лунін вирішить піти, то головним фаворитом на пост воротаря Реала є Барт Вербрюгген з Брайтона.
Контракт Луніна із "бланкос" розрахований до 2030 року. Поточну кампанію підопічні Хабі Алонсо проходять доволі впевнено, вигравши 9 з 10-ти матчів на старті. Реал лідирує в Ла Лізі та посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.
Читайте також Зірка Реала заявив Луніну, що він має залишити "королівський" клуб
Андрій Лунін в Реалі
- Українець перебрався в мадридський клуб ще у 2018 році з Зорі. За цей трансфер луганці отримали близько 8 мільйонів євро.
- Лунін не одразу дебютував за Реал. Спочатку мадридці віддавали гравця в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.
- Остаточно в мадридському клубі Андрій закріпився у 2020-му. З того часу Лунін награв 62 матчі за Реал, з них 22 – насухо.
- Кіперу підкорились 11 трофеїв. У сезоні 2023-2024 Куртуа був відсутній майже весь рік, завдяки чому Лунін був основним кіпером команди.
- Це дозволило тоді "бланкос" виграти Лігу чемпіонів та чемпіонат Іспанії. Того ж сезону Андрій посів третє місце у голосуванні за найкращого воротаря світу.