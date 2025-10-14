Основний кіпер мадридців Тібо Куртуа близький до відходу з Реалу. Президент клуб Флорентіно Перес нарешті визначився із кандидатурою наступника бельгійця.

Мадридський Реал може втратити свого основного воротаря через кілька років. Очікується, що Тібо Куртуа допрацює контракт до кінця та не підписуватиме новий, повідомляє 24 Канал з посиланням на El Nacional.

Чи буде Лунін основним у Реалі?

Чинна угода бельгійця з мадридцями дійсна до літа 2027 року згідно з Transfermarkt. Після цього 33-річний воротар розглядає можливість завершення ігрової кар'єри.

Альтернативними варіантами є переїзд у Саудівську Аравію або ж повернення у рідний Генк. Хай там як, а у 2027-му Реалу потрібен буде новий основний голкіпер.

Зазначається, що президент "бланкос" Флорентіно Перес бачить "номером 1" українця Андрія Луніна. Наразі наш земляк є дублером Куртуа та отримує ігрову практику лише в Кубку або ж за умови травми Тібо.

Проте іспанські ЗМІ сумніваються, що Лунін готовий залишатися запасним ще півтора роки через чутки про конфлікт з Алонсо. Якщо ж Лунін вирішить піти, то головним фаворитом на пост воротаря Реала є Барт Вербрюгген з Брайтона.

Контракт Луніна із "бланкос" розрахований до 2030 року. Поточну кампанію підопічні Хабі Алонсо проходять доволі впевнено, вигравши 9 з 10-ти матчів на старті. Реал лідирує в Ла Лізі та посідає друге місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін в Реалі