Реал зганьбився у матчі з Мальоркою – Лунін отримав найнижчу оцінку

Мадридський Реал несподівано поступився Мальорці в матчі 30 туру Ла Ліги. Український воротар Андрій Лунін провів невдалу гру та став одним з антигероїв зустрічі.

"Вершкові" втратили важливі очки у боротьбі за чемпіонство, програвши супернику, який значно поступається у класі. Особлива увага після матчу прикута до дій українця у воротах, який вивів Реал на поле з капітанською пов'язкою, передає 24 Канал.

Дивіться також Трансфер Луніна зірвався: чому футболіст з Харківщини не перейшов в АПЛ

Як розгорнулася гра?

Реал володів перевагою протягом гри, однак реалізувати свої моменти команді не вдалося. Натомість Мальорка скористалася шансами та покарала мадридців за помилки в обороні.

Господарі завдали двох ударів у площину воріт Луніна і обидва завершилися забитими голами.

Наприкінці першого тайму відзначився Морланес. Вболівальники мадридців розкритикували українського голкіпера, який у момент удару стрибнув в інший бік.

Ближче до фінального свистка Мілітао зрівняв рахунок. Однак крапку у матчі все ж поставила Мальорка. Мурікі отримав м'яч у штрафному майданчику і сильно пробив під поперечину – Лунін знову не врятував.

Мальорка – Реал: огляд матчу від Megogo

Українець під шквалом критики

Андрій Лунін вперше вивів Реал на матч Ла Ліги з капітанською пов'язкою.

Після фінального свистка іспанські медіа та вболівальники розкритикували гру українського голкіпера. Йому закидають невпевненість на виходах і слабку реакцію в ключових моментах.

Flashscore оцінив дії Луніна найнижчим балом у складі Реала – українець отримав оцінку 5.7.

Як Лунін грає за Реал?