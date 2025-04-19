Лунін відновився від травми та готовий до наступного матчу Реала в чемпіонаті Іспанії

Український воротар два тижні відновлювався від травми литкового м'яза. Втім тепер Лунін готовий до бою проти Атлетіка.

Воротар Реала Андрій Лунін продовжує боротися за місце в основі мадридців. Українець повернувся на лаву запасних після відновлення Тібо Куртуа.

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Повернення українця

Втім останні матчі і сам Андрій був вимушений пропустити. Через травму литкового м'яза Лунін не був у заявці Реала на матч Ла Ліги проти Алавеса, а також обидві зустрічі в Лізі чемпіонів проти Арсеналу.

Схоже, що українець нарешті одужав від травми. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Реала, Лунін опинився у заявці клуба на матч 32 туру проти Атлетіка.

Зустріч запланована на неділю, 20 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом. Наразі мадридці посідають друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на сім очок при одному матчі в запасі.

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Нагадаємо, що Лунін перебрався в Реал у 2018 році і за цей час відіграв 60 матчів (20 з них – насухо). Андрію вдалось по два рази тріумфувати у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів. У поточному сезоні на рахунку Андрія 13 матчів та 4 кліншити в усіх турнірах.