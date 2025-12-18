Лунін вийшов на матч Реала з капітанською пов'язкою та пропустив двічі від клуба-ноунейма

Андрій Лунін залишається резервним воротарем Реала та ніяк не може виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. Втім, інколи тренерський штаб надає українцю ігрову практику.

Одна із таких можливостей – матчі Кубка Іспанії, де Тібо Куртуа отримує перепочинок. Так сталось і в грі 1/16 фіналу турніру проти скромної Талавери, повідомляє 24 Канал.

Як Лунін зіграв проти Талавери?

Цей клуб представляє аж третій іспанський дивізіон, де є аутсайдером турнірної таблиці. Хабі Алонсо випустив Луніна з перших хвилин.

Ба більше, Андрій отримав навіть капітанську пов'язку, хоча разом із ним у старті вийшли Мбаппе, Гюлер, Себальос та Каррерас.

Зрештою Реал створив запас голів завдяки дублю Кіліана та автоголу від суперника. Проте Лунін не зміг провести матч насухо.

Під завісу гри українець пропустив аж два голи від Талавери. Причому в першому м'ячі Андрій явно помилився на виході після прострілу з флангу.

Лунін двічі пропустив у Кубку Іспанії: дивитися відео

Другий же гол господарів став наслідком невдалого відскоку від поперечини. Також на рахунку Луніна три сейви. Зрештою Реал втримав переможний рахунок 3:2 та пройшов до 1/8 фіналу.

Як складається кар'єра Луніна у Реалі?