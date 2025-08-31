Легенда українського тенісу Андрій Медведєв золотими літерами вписав своє ім'я в історію спорту. Досягнення зіркового спортсмена досі є орієнтиром для сучасних тенісистів.

Початок та розквіт кар'єри Андрія Медведєва збігся із першими роками незалежності України. Завдяки успіхам зіркового тенісиста про нашу молоду державу дізналися у всьому світі. 24 Канал пригадав найбільші досягнення Медведєва на тенісному корті та чим зараз займається легендарний спортсмен.

Шалений старт кар'єри Медведєва

Андрій Медвєдєв народився 31 серпня 1974 року у Києві. Хлопець розпочав займатися тенісом у 10-річному віці. Цьому сприяла його мама – Світлана, яка тренувала також його сестру Наталію.

Першим постійним тренером Андрія став його вітчим – Юрій Черепанов. Наприкінці 1990 року юний Медведєв голосно заявив про себе, вигравши престижний юніорський турнір Orange Bowl у США. Наступного року киянин виграв Відкритий чемпіонат Франції серед юнаків. А у вересні 1991 року дебютував у дорослому турі ATP, дійшовши до півфіналу турніру в Женеві. У першому колі 17-річний Андрій сенсаційно вибив з турніру 30-ту ракетку світу та чинного олімпійського чемпіона Марка Россе.

Про такий початок кар'єри можна було лише мріяти. Та на цьому українець не зупинився. У 1992 році Андрій виграв свій перший турнір ATP. У цьому сезоні Медведєв додав до свого активу ще два трофеї, завершивши рік на 24-му рядку рейтингу.

Юний Андрій Медведєв / фото Getty Images

Драматичний фінал Ролан Гаррос

Під час професійної кар'єри, яка тривала з 1991 по 2001 рік, Андрій Медведєв виграв 11 титулів в одиночному розряді. У рейтингу ATP українець займав четверту позицію (травень 1994).

В активі Медведєва чотири перемоги на турнірах серії Мастерс: Monte-Carlo Open (1994), тричі Відкритий чемпіонат Німеччини (1994, 1995, 1997).

Що таке турнір серії Мастерс?

Тур ATP Мастер складається з дев'яти турнірів та вважається другим за престижністю після турнірів Грендслем. До 2009 року Відкритий чемпіонат Німеччини входив до серії Мастерс.

Андрій Медведєв під час кар'єри перемагав легенд світового тенісу: Івана Лендла, Стефана Едберга, Піта Сампраса, Андре Агассі, Роджера Федерера, Майкла Чанга та інших.

1999 рік став лебединою піснею в кар'єрі Медведєва. Цей сезон Андрій розпочав з 100-го місця в рейтингу. У розіграші Ролан Гаррос українець сенсаційно дійшов до фіналу, вибивши з турніру Піта Сампраса та Густаво Куертена – тенісистів з топ-10.

У фіналі проти Андре Агассі Медведєв впевнено вів у рахунку після двох сетів – 6:1, 6:2. Однак американець зумів переломити хід матчу, вирвавши перемогу за підсумком п'яти партій. Участь у фіналі Відкритого чемпіонату Франції досі залишається недосяжним для українських тенісистів.

Андрій Медведєв та Андре Агассі після фіналу Ролан Гаррос / фото Getty Images

Цікаво, що Медведєв підтримує товариські стосунки з Агассі. Під час нещодавньої зустрічі Андрій подякував американцю за підтримку України у війні з Росією.

За свою спортивну кар'єру Медведєв заробив 6,7 мільйона доларів призових.

Чим займався Медведєв після завершення кар'єри?

У віці 27 років Андрій Медведєв завершив професійну кар'єру. Це досить ранній вік, адже багато тенісистів виступають до 35 років та більше. На рішення українця вплинули травми, які накопичилися за кар'єру, психологічна втома та втрата мотивації.

У 2004 році Андрія Медведєва обрали президентом Федерації тенісу України. На цій посаді він пробув два роки, а з 2006 став почесним президентом організації. У період з 2018 по 2023 рік Андрій був капітаном збірної України з тенісу.

Медведєв 5 років був капітаном збірної України / фото сайту Великий теніс України

У ЗМІ повідомлялося, що Медведєв займався бізнесом та мав кілька компаній. Наразі легендарний спортсмен керує тенісною школою Marina Tennis Club (також відомою як "Тенісна Академія Медведєва"). Цей клуб знаходиться у селі Погреби Київської області. Ексчетверта ракетка світу особисто проводить тренування для дітей та дорослих. У клубі займаються як початківці, так і професіонали.

На початку повномасштабної війни Андрій Медведєв залишився у рідному місті. Спільне фото з ним тоді опублікував Сергій Стаховський.

Андрій Медведєв та Сергій Стаховський / фото з інстаграму екстенісиста

Особисте життя Медведєва

Андрій Медведєв не веде публічне життя. Улюбленим хобі екстенісиста залишається риболовля. Своїми трофеями Медведєв ділиться з підписниками в інстаграмі.

Андрій Медведєв захоплюється риболовлею / фото з інстаграму екстенісиста

З особистого життя зіркового спортсмена відомо, що він одружений та виховує двох дітей – сина та доньку.

Його сестра Наталія Медведєва теж була професійною тенісисткою та входила до топ-25 рейтингу WTA. Проте це вже інша історія.

