У середу, 13 серпня, свій 41-ий день народження святкує одна з найкращих тенісисток в історії України Олена Бондаренко. Спортсменка була флагманом цього виду спорту в країні, повідомляє 24 Канал.

Чим запам'яталась Олена Бондаренко?

Левової частини своїх успіхів Бондаренко досягла разом зі своєю сестрою Катериною. Олена є старшою на два роки, але це не заважало їм разом запалювати у міжнародних турнірах.

Дівчина народилась у Кривому Розі та почала професійну кар'єру у 1999 році. На індивідуальному рівні Бондаренко не була серед топ-тенісисток світу.

Українка виграла лише 363 матчі з 657-ми, проте на її рахунку є два титули. У 2006-му Олена виграла змагання Luxembourg Open, а у 201-му тріумфувала на змаганні у Хобарті.

Сенсаційний Australian Open

Куди більше дівчина запам'яталась у парному розряді. Майже завжди Олена грала в парі разом зі своєю сестрою Катериною. Перший свій титул у парному розряді Бондаренко-старша взяла разом із білорускою Анастасією Якімовою.

Це був Istanbul Cup у 2005 році. Втім найгучніший її успіх стався у 2008-му, коли вона разом із Катериною змогла виграти парний Australian Open. У фіналі дівчата здолали іменитих Вікторію Азаренка та Шахар Пеер.



Сестри Бондаренко з титулом Australian Open / фото з інтернету

Досягнення сестер Бондаренко досі залишається унікальним для українського тенісу. Жоден з наших тенісистів не вигравав турнір Grand Slam ані в індивідуальному розряді, ані в парному.

Того ж року дівчата тріумфували ще й на престижному змаганні у Парижі. На жаль, після 2008-го їх кар'єра різко пішла на спад. Найвищим місце Олени в рейтингу WTA було лише 19-те місце, а в парному розряді – 11-те.

Де зараз Бондаренко?

У 2011-му Бондаренко-старша попрощалась із тенісом. На жаль, після того про тенісистку мало що відомо широкому загалу. Була інформація, що Олена проживала у США.

У Нью-Йорку вона певний час працювала тренеркою у спортивному клубі "MatchPoint NYC" разом із росіянкою Дінарою Сафіною. Пізніше стало відомо, що у Бондаренко народився син Євген у 2015 році.

Батьком хлопця є тренер Олени Микола Дячок. У 2016-му вона ненадовго повернулась на корт, але виступала лише у малопрестижних турнірах ITF. Довгий час Бондаренко проживала у Харкові.

Втім свіжої інформації про її місце перебування немає. В інстаграмі лише можна знайти сторінку "Bondarenko Tennis Academy". На ній зазначається, що Олена є однією з засновниць академії.

Фотографії, які на ній опубліковані, маю геолокацію американського штату Флорида, проте знайти на них саму Бондаренко не вдалось. Тому й важко стверджувати, що сама екстенісистка нині знаходиться у США.