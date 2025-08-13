В среду, 13 августа, свой 41-ый день рождения празднует одна из лучших теннисисток в истории Украины Елена Бондаренко. Спортсменка была флагманом этого вида спорта в стране, сообщает 24 Канал.

Чем запомнилась Елена Бондаренко?

Львиной части своих успехов Бондаренко достигла вместе со своей сестрой Екатериной. Елена старше на два года, но это не мешало им вместе зажигать в международных турнирах.

Девушка родилась в Кривом Роге и начала профессиональную карьеру в 1999 году. На индивидуальном уровне Бондаренко не была среди топ-теннисисток мира.

Украинка выиграла лишь 363 матча из 657-ми, однако на ее счету есть два титула. В 2006-м Елена выиграла соревнования Luxembourg Open, а в 201-м торжествовала на соревновании в Хобарте.

Сенсационный Australian Open

Куда больше девушка запомнилась в парном разряде. Почти всегда Елена играла в паре вместе со своей сестрой Екатериной. Первый свой титул в парном разряде Бондаренко-старшая взяла вместе с белоруской Анастасией Якимовой.

Это был Istanbul Cup в 2005 году. Впрочем, самый громкий ее успех произошел в 2008-м, когда она вместе с Екатериной смогла выиграть парный Australian Open. В финале девушки одолели именитых Викторию Азаренко и Шахар Пеер.



Сестры Бондаренко с титулом Australian Open / фото из интернета

Достижение сестер Бондаренко до сих пор остается уникальным для украинского тенниса. Ни один из наших теннисистов не выигрывал турнир Grand Slam ни в индивидуальном разряде, ни в парном.

В том же году девушки торжествовали еще и на престижном соревновании в Париже. К сожалению, после 2008-го их карьера резко пошла на спад. Самым высоким место Елены в рейтинге WTA было лишь 19-е место, а в парном разряде – 11-е.

Где сейчас Бондаренко?

В 2011-м Бондаренко-старшая попрощалась с теннисом. К сожалению, после того о теннисистке мало что известно широкой общественности. Была информация, что Елена проживала в США.

В Нью-Йорке она некоторое время работала тренером в спортивном клубе "MatchPoint NYC" вместе с россиянкой Динарой Сафиной. Позже стало известно, что у Бондаренко родился сын Евгений в 2015 году.

Отцом парня является тренер Елены Николай Дячок. В 2016-м она ненадолго вернулась на корт, но выступала только в малопрестижных турнирах ITF. Долгое время Бондаренко проживала в Харькове.

Впрочем, свежей информации о ее местонахождении нет. В инстаграме только можно найти страницу "Bondarenko Tennis Academy". На ней отмечается, что Елена является одной из основательниц академии.

Фотографии, которые на ней опубликованы, имеют геолокацию американского штата Флорида, однако найти на них саму Бондаренко не удалось. Поэтому и трудно утверждать, что сама экстенисистка сейчас находится в США.