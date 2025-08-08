Колись вона підкорювала корти турнірів Grand Slam й прославляла український теніс на весь світ. Наразі про Катерину Бондаренко майже не з'являється інформація, тому 24 Канал зібрав усю наявну інформацію про діяльність спортсменки.

Що відомо про Катерину Бондаренко?

Найбільшим досягненням українки, безумовно, стала перемога на Відкритому чемпіонаті Австралії 2008 року в парному розряді разом із сестрою Альоною. Це був історичний момент для українського спорту, який вперше побачив своїх тенісисток на вершині турніру серії Grand Slam.

Окрім цього, Катерина досягла 29-ї позиції у світовому рейтингу в одиночному розряді та 9-ї у парному. Вона була постійною учасницею змагань WTA і гідно представляла Україну на Олімпійських іграх та Кубку Федерації.

Протягом останніх років кар'єри Катерина зіткнулася з певними травмами, а також народила дитину, що змусило її зробити паузу у своїй кар'єрі. Хоча вона намагалася повернутися, остаточно вона завершила свою професійну кар'єру у 2023 році. На її прощальному матчі на US Open вона зіграла разом зі своєю дочкою.

Наразі відомо, що тенісистка часто бере участь у тренерській діяльності та передає свій досвід майбутнім молодим талантам.

